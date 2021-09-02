Гризманн выбрал игровой номер в «Атлетико»

Напомним, что ранее под восьмым номером в «Атлетико» выступал испанский полузащитник Сауль Ньигес , который также в последний день трансферного окна сменил команду и оказался в лондонском «Челси». В период выступлений за «Атлетико» с 2014 по 2019 год Гризманн играл под седьмым номером.

Сообщалось, что аренда Гризманна может быть продлена ещё на один сезон в любой момент. При этом соглашение включает в себя обязательство выкупа игрока за 40 млн. Отметим, что в 2019 году «Барселона» потратила на приобретение Антуана 120 млн. Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл именно за «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.