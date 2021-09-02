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Роналду обратился к фанатам после того, как установил рекорд по голам

Газета.Ru
18 минут назад

Нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал в Instagram заявление после того, как побил рекорд иранского форварда Али Даеи по количеству забитых мячей в истории сборных.

Роналду обратился к фанатам после исторического достижения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я даже не могу подобрать слова! Я в восторге, это потрясающие ощущения! Вперед, Португалия! Из всех рекордов, которые я побил за свою карьеру — а, к счастью, их было несколько, этот для меня особенный, и он определенно стоит на полке достижений, которыми я по-настоящему горжусь», — написал футболист.

Роналду отметил, что выступления за национальную команду являются для него особыми. Он добавил, что игры сборных всегда оказывали на него сильное влияние в детстве.

«Но, наконец, и прежде всего, потому что забить 111 голов за Португалию — это 111 моментов, подобных тем, которые мы пережили сегодня в Алгарве, моментам всемирного единения и счастья для миллионов португальских граждан по всему миру. Для них каждая жертва того стоит», — написал форвард.

Португалец отметил, что высоко оценивает свое достижение, потому что иранец Даеи установил стандарты на высоком уровне, к которым, по словам Роналду, он и не думал приблизиться.

«Поздравляем Али с таким долгим удержанием рекорда и спасибо за то, что всегда выказывали столько уважения ко мне каждый раз, когда я забивал, и по мере того, как я становился все ближе и ближе к этому выдающемуся числу», — добавил нападающий.

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