38-летний Рибери хочет получать в «Вероне» € 1,8 млн. Клуб не готов платить ему эту сумму

Полузащитник Франк Рибери, который находится в статусе свободного агента, может вернуться в итальянскую Серию А. Ранее сообщалось, что 38-летний француз согласовал контракт с «Вероной». Но по актуальной информации камнем преткновения в переговорах могут стать завышенные финансовые требования футболиста, информирует инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

По данным источника, Рибери хочет получить в «Вероне» 1,8 млн по контракту до 2022 года. Руководство клуба считает эту сумму завышенной. Однако «Верона» по-прежнему заинтересована в Рибери, если игрок снизит свои финансовые аппетиты.

В настоящее время Франк тренируется с «Баварией». Футболист в составе мюнхенцев восемь раз становился чемпионом Германии, шесть раз побеждал в Кубке Германии и выигрывал Лигу чемпионов.

Последние два сезона Рибери защищал цвета «Фиорентины». В минувшем сезоне Серии А Франк провёл 29 матчей, в которых отличился двумя голами и шестью результативными передачами. После окончания сезона «Фиорентина» не стала предлагать новый контракт футболисту.