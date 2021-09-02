«Мы на правильном пути». Гильерме – об игре сборной России

«Нашу команду можно поздравить с той самоотдачей, которую мы показали. Нам есть над чем расти вместе, но мы на правильном пути. Спасибо всем за поддержку и прекрасную атмосферу, как всегда в нашем доме», — написал Гильерме в своём «инстаграме».