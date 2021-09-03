Второй игрок покинул расположение сборной России

"Я в целом доволен тем, как национальная команда играла против Хорватии. Если смотреть по второму тайму, то, безусловно, хорваты имели больше шансов и моментов для того, чтобы забить, но Карпин смог сделать правильные замены и удержать счет", — сказал Малафеев.