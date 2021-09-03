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Олимпиада-2020

Еще один игрок сборной России покинул расположение национальной команды

Газета.Ruиещё 1
31 минуту назад

Игрок сборной России по футболу Даниил Фомин покинул расположение национальной команды из-за болей в спине, передает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Второй игрок покинул расположение сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачом "Динамо" было принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения", - говорится в сообщении.

Также национальную команду 2 сентября покинул голкипер Сергей Песьяков. После четырех туров отборочного этапа сборная России, набравшая семь очков, занимает второе место в турнирной таблице группы H.

4 сентября команда Валерия Карпина в Никосии сыграет с Кипром, а 7 сентября в Москве на арене "Открытие" примет Мальту.

Ранее бывший голкипер сборной России по футболу Вячеслав Малафеев оценил дебют Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.

"Я в целом доволен тем, как национальная команда играла против Хорватии. Если смотреть по второму тайму, то, безусловно, хорваты имели больше шансов и моментов для того, чтобы забить, но Карпин смог сделать правильные замены и удержать счет", — сказал Малафеев.

Футбол,Даниил Фомин,Сергей Песьяков,Вячеслав Малафеев,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,РФС,
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