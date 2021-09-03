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Олимпиада-2020

Сборная России отправилась на Кипр без Марио Фернандеса и Алексея Ионова

Чемпионат.com
29 минут назад

В пятницу утром национальная сборная России отправилась на Кипр, где 4 сентября должна провести очередной матч отборочного цикла ЧМ-2022, сообщает пресс-служба национальной команды.

Сборная России отправилась на Кипр без двух игроков
Фото: ТАССТАСС

В составе вылетающих на игру 24 футболиста: тренерский и медицинские штабы решили дать возможность для полноценного восстановления Алексею Ионову и Марио Фернандесу, которые испытывают небольшой дискомфорт после игры с Хорватией. При этом оба игрока продолжат тренироваться в Новогорске и смогут участвовать в подготовке к матчу с Мальтой, которая состоится 7 сентября. Напомним, что в заявку на матчи квалификации ЧМ-2022 по регламенту УЕФА можно включить 23 игроков.

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В сентябре российской сборной предстоит провести ещё два матча квалификации ЧМ-2022. 4 сентября россияне сыграют в гостях с командой Кипра, а 7 сентября будут принимать команду Мальты. Ранее россияне в первом матче под руководством Валерия Карпина сыграли вничью с Хорватией (0:0).

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