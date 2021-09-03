Сборная России отправилась на Кипр без двух игроков

В составе вылетающих на игру 24 футболиста: тренерский и медицинские штабы решили дать возможность для полноценного восстановления Алексею Ионову и Марио Фернандесу, которые испытывают небольшой дискомфорт после игры с Хорватией. При этом оба игрока продолжат тренироваться в Новогорске и смогут участвовать в подготовке к матчу с Мальтой, которая состоится 7 сентября. Напомним, что в заявку на матчи квалификации ЧМ-2022 по регламенту УЕФА можно включить 23 игроков.