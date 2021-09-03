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«Зенит» продлил контракт с Дугласом Сантосом

Чемпионат.com
1 час назад

«Зенит» продлил контракт с защитником Дугласом Сантосом. Теперь соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2025/2026, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

«Зенит» продлил контракт с Дугласом Сантосом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, Сантос перешёл в «Зенит» в 2019 году из немецкого «Гамбурга». Также футболист защищал цвета «Атлетико Минейро», «Удинезе», «Гранады» и «Наутико Ресифи».

В составе сине-бело-голубых Дуглас Сантос успел провести 79 матчей, забить 3 гола и отдать 19 результативных передач. В составе «Зенита» он стал двукратным чемпионом страны, обладателем национального Кубка и двукратным победителем Суперкубка России.

Напомним, «Зенит» в шести стартовых турах нынешнего розыгрыша РПЛ набрал 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.

Футбол,Дуглас Сантос,Зенит,
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