Карпин раскрыл детали контракта с РФС

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По словам специалиста, его срок его контракта истекает 31 декабря 2021 года. Если команда выйдет в стыковые матчи, соглашение автоматически продлевается до конца марта.

«А если попадаем на чемпионат мира или не попадаем никуда, то соглашение заканчивается», - добавил тренер.

Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу 23 июля. 52-летний специалист сменил на этой должности Станислава Черчесова - он подал в отставку после неудачного выступления российских футболистов на Евро-2020.

Соглашение с Карпиным подразумевает руководство сборной на период отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года с возможностью продления контракта.