Карпин раскрыл детали контракта с РФС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин раскрыл детали своего контракта с Российским футбольным союзом (РФС). Об этом сообщает Sports.ru.
По словам специалиста, его срок его контракта истекает 31 декабря 2021 года. Если команда выйдет в стыковые матчи, соглашение автоматически продлевается до конца марта.
«А если попадаем на чемпионат мира или не попадаем никуда, то соглашение заканчивается», - добавил тренер.
Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу 23 июля. 52-летний специалист сменил на этой должности Станислава Черчесова - он подал в отставку после неудачного выступления российских футболистов на Евро-2020.
Соглашение с Карпиным подразумевает руководство сборной на период отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года с возможностью продления контракта.
Первая игра под руководством Карпина состоялась 1 сентября. Россияне принимали в Москве команду Хорватии, матч завершился нулевой ничьей. На сегодняшний день сборная России занимает второе место в группе H c 7 очками. На первом месте с тем же количеством очков находится команда Хорватии. Она обгоняет Россию в разнице забитых и пропущенных мячей.