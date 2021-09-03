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Олимпиада-2020

Карпин раскрыл детали контракта с РФС

Вероника Полынина
1 час назад

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин раскрыл детали своего контракта с Российским футбольным союзом (РФС). Об этом сообщает Sports.ru.

Карпин раскрыл детали контракта с РФС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам специалиста, его срок его контракта истекает 31 декабря 2021 года. Если команда выйдет в стыковые матчи, соглашение автоматически продлевается до конца марта.

«А если попадаем на чемпионат мира или не попадаем никуда, то соглашение заканчивается», - добавил тренер.

Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу 23 июля. 52-летний специалист сменил на этой должности Станислава Черчесова - он подал в отставку после неудачного выступления российских футболистов на Евро-2020.

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Соглашение с Карпиным подразумевает руководство сборной на период отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года с возможностью продления контракта.

Первая игра под руководством Карпина состоялась 1 сентября. Россияне принимали в Москве команду Хорватии, матч завершился нулевой ничьей. На сегодняшний день сборная России занимает второе место в группе H c 7 очками. На первом месте с тем же количеством очков находится команда Хорватии. Она обгоняет Россию в разнице забитых и пропущенных мячей.

Футбол,Валерий Карпин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,Госдума,
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