Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

СМИ: Британские власти отказали в отмене карантина для Роналду

RT на русскомиещё 1
4 сентября 2021

Власти Великобритании отказали «Манчестер Юнайтед» в отмене карантина для португальца Криштиану Роналду.

Власти Британии отказали в отмене карантина для Роналду
Фото: ReutersReuters

Как сообщает Manchester Evening News, руководство манкунианского клуба попросило сделать исключение для 36-летнего португальца, но получило отказ. Теперь Роналду, как любой человек, прибывающий из Португалии в Великобританию, проведёт пять дней на карантине.

За свою карьеру Роналду успел поиграть за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». В составе манкунианцев он три раза становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок английской лиги, по разу — Кубок и Суперкубок Англии, а также Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.

3 сентября Роналду досрочно покинул расположение сборной Португалии и прилетел в Манчестер.

«Юнайтед» после трёх туров чемпионата Англии занимает третье место в турнирной таблице с семью очками. В следующем матче МЮ сыграет дома с «Ньюкаслом».

Ранее сообщалось, что Роналду внесён в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество голов на уровне сборных.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители