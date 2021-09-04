4 сентября в отборочном матче ЧМ-2022 сыграют сборные Кипра и России. Соперник у россиян слабее, чем в прошлом матче, но ответственность не меньше: нужно обязательно брать 3 очка. Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

Кипр - Россия: прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 4 сентября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

4 сентября в отборочном турнире ЧМ-2022 сборная России на выезде сыграет с командой Кипра. Видеотрансляцию матча покажет Первый канал. Прямой эфир и онлайн начнутся в 19:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает сборную России явным фаворитом встречи. Сделать ставку на победу команды Валерия Карпина можно с коэффициентом 1.45, что соответствует 66% вероятности. Победа киприотов оценена котировкой 8.30 (12%), а ничья идет за 4.30 (22%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. На тотал голов больше 2.5 можно поставить за 2.00. На тотал меньше 2.5 установлен коэффициент 1.80. Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

Кипр - Россия: какие делать ставки на игру отбора ЧМ-2022 4 сентября

Сборная России в первом матче под руководством Валерия Карпина сыграла вничью 0:0 со сборной Хорватии. В плане результата результат приемлемый: с Хорватией у нашей команды очков поровну. С одной стороны, предстоит ответный матч на выезде, с другой - календарь у россиян попроще. На руку команде Карпина и тот факт, что миром разошлись Словакия и Словения. Тем самым, они не смогли приблизиться к лидерам. В общем, шансы на попадание в Катар у России есть и они неплохие. Но очки терять нельзя и предстоящий матч как раз из этой категории. Нашу команду устроит только победа.

Тем более, что Кипр сейчас, кажется, не в лучшем состоянии. 1 сентября эта команда оглушительно проиграла Мальте 0:3. А забивала команда в последний раз еще в марте, когда победила Словению.

Как вы, наверное, помните, Россия и Кипр встречались совсем недавно: в отборе на Евро-2020. И тогда на выезде проблем у команды Станислава Черчесова не возникло: победа 5:0. Дома получилось куда скромнее - 1:0. Но 3 очка есть 3 очка.

По сравнению с игрой трехдневной давности, в матче с Кипром Валерий Карпин не сможет рассчитывать на Марио Фернандеса и Алексея Ионова. Правда, это не должно стать большой проблемой, заменить этих игроков есть кем. Выбор у Карпина есть: в частности, с Хорватией на поле не вышел Федор Смолов, который очень здорово выглядит в последних матчах РПЛ. С Кипром явно нужно будет играть с позиции силы, поэтому Смолова мы наверняка увидим. Класс россиян, конечно, выше, поэтому есть смысл играть здесь победу сборной России. Сенсаций быть не должно. Поставить на такой исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.45.

Да, в 2019 году Россия выиграла на Кипре 5:0, но сейчас в голевую феерию не очень верится. Команда только в стадии становления, а взламывать массированную оборону киприотов будет непросто. Поставить в БК «Фонбет» на ТМ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.80. Если рискнете и сделаете ставку в 1000 рублей, в случае успеха получите на выплату 1800 рублей.