У «МЮ» закончились сувенирные футболки с Роналду

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» и производитель одежды Adidas не смогли справиться с наплывом фанатов Криштиану Роналду, желающих приобрести футболку с номером любимого футболиста. После того, как организация официально объявила, что португалец будет играть в команде под седьмым номером, все реплики домашней и выездной футболки спортсмена распродали за считанные часы.

Фото: Flickr, CC BY 2.0 Flickr, CC BY 2.0

Болельщикам, которые заказали футболку «Манчестер Юнайтед» с именем Криштиану Роналду в онлайн-магазине, пришло уведомление, что заказ доставят только в октябре. Об этом сообщил спортивный портал Sports.ru.

В свою очередь, фанатам, которые попытались приобрести футболку в официальном магазине у британского стадиона «Олд Траффорд» (расположен в районе Траффорд в Большом Манчестере) пришлось выстоять большую очередь, а потом ждать по 40-60 минут — за это время на них печатались номер и имя Криштиану Роналду.

Как заявил The Sun, сувенирная продукция с именем Роналду побила рекорд по количеству покупок в Сети. Даже переход Лионеля Месси в французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» не вызвал у поклонников такого ажиотажа.

Криштиану Роналду выступал под седьмым номером, пока играл в «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Когда спортсмен вернулся в клуб в августе 2021 года, этот номер был занят другим игроком — под ним выступал форвард Эдинсон Кавани. В конечном итоге футболисты договорились о замене, и 3 сентября клуб объявил, что Роналду будет играть под седьмым номер.