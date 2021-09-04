"Игра не порадовала": Карпин о матче с Кипром

«Итог матча — три очка, приемлемый результат. Нам нужно было завоевать три очка. Игра, мягко говоря, не порадовала, за исключением первых 15 минут. То, что потом было до 60-й минуты — плюс-минус, после неё — очень плохо. Причина — функциональное состояние, оно не позволяло делать к