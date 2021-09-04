Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Карпин — о победе над Кипром: игра, мягко говоря, не порадовала

Чемпионат.com
57 минут назад

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу в матче с Кипром (2:0).

"Игра не порадовала": Карпин о матче с Кипром
Фото: ТАССТАСС

«Итог матча — три очка, приемлемый результат. Нам нужно было завоевать три очка. Игра, мягко говоря, не порадовала, за исключением первых 15 минут. То, что потом было до 60-й минуты — плюс-минус, после неё — очень плохо. Причина — функциональное состояние, оно не позволяло делать к

Хотелось бы забить ещё. Победить и 3:0, и 4:0, и 5:0. Но важнее для меня игра команды. А она меня не порадовала. Лексаков многие вещи подсказывает. Насколько сильно это помогает, сказал сложно. Но помощь есть», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России переиграла сборную Кипра. Встреча проходила на стадионе ГСП в Никосии (Кипр) и завершилась со счётом 2:0.

Карпин раскрыл детали контракта с РФС

Полузащитник сборной России Александр Ерохин забил быстрый гол. На 6-й минуте россияне провели быструю атаку, Фёдор Смолов дошёл до штрафной и сделал пас на ход Ерохину, который мощно пробил в дальний верхний угол.

Рифат Жемалетдинов забил второй гол гостей в матче с Кипром. На 55-й минуте Александр Головин сделал передачу на Фёдора Смолова, тот в касание исполнил изящный пас в штрафную, где уже Жемалетдинов уложил вратаря и направил мяч в ворота.
Футбол,Федор Смолов,Рифат Жемалетдинов,Валерий Карпин,Александр Ерохин,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
7
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители