"Игра не порадовала": Карпин о матче с Кипром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу в матче с Кипром (2:0).
«Итог матча — три очка, приемлемый результат. Нам нужно было завоевать три очка. Игра, мягко говоря, не порадовала, за исключением первых 15 минут. То, что потом было до 60-й минуты — плюс-минус, после неё — очень плохо. Причина — функциональное состояние, оно не позволяло делать к
Хотелось бы забить ещё. Победить и 3:0, и 4:0, и 5:0. Но важнее для меня игра команды. А она меня не порадовала. Лексаков многие вещи подсказывает. Насколько сильно это помогает, сказал сложно. Но помощь есть», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России переиграла сборную Кипра. Встреча проходила на стадионе ГСП в Никосии (Кипр) и завершилась со счётом 2:0.
Полузащитник сборной России Александр Ерохин забил быстрый гол. На 6-й минуте россияне провели быструю атаку, Фёдор Смолов дошёл до штрафной и сделал пас на ход Ерохину, который мощно пробил в дальний верхний угол.