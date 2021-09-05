Известно, что в возрасте 12 лет у Брайана был обнаружен рак. Узнав об этом, выступавший тогда за «Ювентус» французский полузащитник Поль Погба посвятил мальчику гол. На футболке, которая была надета у него под игровую майку, разместилась надпись: «Брайан, мы с тобой».