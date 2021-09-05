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Умер 17-летний футболист «Ювентуса»

News.ruиещё 1
1 час назад

На 18-м году жизни скончался игрок итальянского футбольного клуба «Ювентус» Брайан Додьен. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Ювентус» переживает эту трагедию вместе с семьёй Брайана Додьена, — сказано в сообщении.

Причина смерти футболиста не уточняется.

Известно, что в возрасте 12 лет у Брайана был обнаружен рак. Узнав об этом, выступавший тогда за «Ювентус» французский полузащитник Поль Погба посвятил мальчику гол. На футболке, которая была надета у него под игровую майку, разместилась надпись: «Брайан, мы с тобой».

Спустя четыре года Додьен сумел победить болезнь и вернулся в клуб.

Сообщение о смерти молодого футболиста Погба назвал «самой печальной новостью». В своём Instagram он написал, что его мысли и молитвы вместе с близкими Брайана.

Потерять любимого человека всегда нелегко, но я никогда не забуду тебя, — написал Поль Погба.

Футбол,Поль Погба,
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