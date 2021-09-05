«Порту» отклонил два предложения «Спартака» по Манафе

«Порту» не горит желанием расставаться со своим защитником Вилсоном Манафой. «Драконы» отклонили два предложения московского «Спартака» по португальскому футболисту, информирует A Bola.

Ранее СМИ сообщали об одном отклонённом предложении «Спартака», но по актуальной информации, красно-белые совершили две попытки приобретения Манафы. Оба предложения московского клуба колебались в диапазоне от 7 млн до 15 млн.

Манафа выступает за «Порту» с 2019 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2023 года. В минувшем сезоне защитник провёл 48 матчей и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 7 млн.