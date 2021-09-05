Уткин обвинил Канделаки в лицемерии

<p> Блогер Василий Уткин раскритиковал продюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки. Телеведущая в своем телеграм-канале заявила, что благодаря показу Паралимпийских игр телеканал учит людей бескорыстной любви и развивает в них лучше качества. </p> <p> «Это пишет существо, которое обмануло Нобеля, примирилось с его уходом ради интервью Мамаева о его разводе, интервью, которое даже подмышкой не зацепилось за рейтинги. Лживое, нарциссичное существо учит вас смотреть на мир. Патентованное лицемерие», - написал Уткин в своем телеграм-канале, переслав запись Канделаки. </p> <p> Нобель Арустамян покинул «Матч ТВ» в конце августа после интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевом. Во время беседы футболист раскрывал подробности личной жизни и рассказывал о причинах развода со своей женой. Как потом заявил Нобель, он не был готов к такому интервью, и, по его мнению, подобные материалы не должны появляться на главном спортивном канале. </p>