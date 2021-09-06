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Олимпиада-2020

Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал остановку матча с Бразилией

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал скандальный инцидент с отменой матча отбора на ЧМ-22 против Бразилии.

Тренер сборной Аргентины прокомментировал скандал в матче с Бразилией
Фото: ReutersReuters

"Меня эта ситуация сильно расстраивает. Я не хочу искать виновных. Произошло что-то или нет, это было неподходящее время, чтобы вмешиваться. Сегодня должен был случиться праздник, чтобы все насладились игрой лучших футболистов мира. Хочу, чтобы жители Аргентины поняли, что я как тренер хочу защитить своих игроков. Ни разу за все время нам не сообщали, что эти футболисты не смогут сыграть. Мы хотели играть, бразильцы тоже", – приводит слова Скалони официальный Twitter Аргентинской футбольной ассоциации.

Правительство Бразилии до игры хотело депортировать из страны четырех футболистов Аргентины из-за того, что они были заподозрены в нарушении при пересечение границы государства. Дело в том, что Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Ло Чельсо выступают за английские клубы.

Они должны были пройти двухнедельный карантин, но не сделали этого. Полиция Бразилии хотела задержать спортсменов, приехав к ним в отель, но они уже выехали на матч.

Игроки сборной Аргентины покинули поле при счете 0:0, опасаясь ареста спортсменов. Футболисты аргентинской команды устроили словесную перепалку с тренерским штабом соперника. Футболист Николас Отаменди оттолкнул помощника тренера сборной Бразилии Тите.

Ранее стало известно, что дальнейшую судьбу игры решит Международная федерация футбола (ФИФА).

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