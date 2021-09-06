Тренер сборной Аргентины прокомментировал скандал в матче с Бразилией

"Меня эта ситуация сильно расстраивает. Я не хочу искать виновных. Произошло что-то или нет, это было неподходящее время, чтобы вмешиваться. Сегодня должен был случиться праздник, чтобы все насладились игрой лучших футболистов мира. Хочу, чтобы жители Аргентины поняли, что я как тренер хочу защитить своих игроков. Ни разу за все время нам не сообщали, что эти футболисты не смогут сыграть. Мы хотели играть, бразильцы тоже", – приводит слова Скалони официальный Twitter Аргентинской футбольной ассоциации.