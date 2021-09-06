Экс-жена потребовала у Мамаева купить одежду дочке

Бывшая жена футболиста "Ростова" Павла Мамаева Алана потребовала у экс-супруга купить для дочки Алисы одежду и обувь на зиму, обратившись к нему в историях Instagram.

"Мамаев, у Алисы нет зимней одежды и обуви. Купи и пришли через адвокатов. Если ты настолько тупой, что этого не понимаешь, пишу тут!" — написала Алана.

Мамаев с супругой прожили в браке восемь лет. У них есть общая дочь. Пара развелась в апреле 2021 года. Тогда стороны не пришли к соглашению относительно раздела имущества и выплат алиментов. У Мамаевых есть общий ребенок. Алана неоднократно обвиняла бывшего футболиста сборной России в изменах. Мамаев выступает за "Ростов" с 2019 года.