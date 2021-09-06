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Олимпиада-2020

Судьбу матча Бразилия - Аргентина решит ФИФА

Газета.Ru
33 минуты назад

Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) заявила, что отборочный матч чемпионата мира по футболу между Бразилией и Аргентиной официально приостановлен. Дальнейшую судьбу игры решит Международная федерация футбола (ФИФА).

Судьбу матча Бразилия - Аргентина решит ФИФА
Фото: Andre Penner/APAndre Penner/AP

"Отборочные матчи чемпионата мира — соревнования ФИФА. Все решения относительно организации и развития турнира находятся в исключительной компетенции ФИФА", - говорится в заявлении КОНМЕБОЛ.

Правительство Бразилии до игры хотело депортировать из страны четырех футболистов Аргентины из-за того, что они были заподозрены в нарушении при пересечение границы государства.

Дело в том, что Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Ло Чельсо выступают за английские клубы. Они должны были пройти двухнедельный карантин, но не сделали этого. Полиция Бразилии хотела задержать спортсменов, приехав к ним в отель, но они уже выехали на матч.

Игроки сборной Аргентины покинули поле при счете 0:0, опасаясь ареста спортсменов. Футболисты аргентинской команды устроили словесную перепалку с тренерским штабом соперника. Футболист Николас Отаменди оттолкнул помощника тренера сборной Бразилии Тите.

Футбол,Николас Отаменди,
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