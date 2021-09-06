Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Бразильская футбольная конфедерация выступила с заявлением о матче с Аргентиной

Чемпионат.comиещё 2
41 минуту назад

Бразильская футбольная конфедерация выступила с заявлением после приостановки матча с Аргентиной в отборе ЧМ-2022.

Бразильская конфедерация сделала заявление о матче с Аргентиной
Фото: ReutersReuters

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) глубоко сожалеет о событиях, которые привели к приостановке матча между Бразилией и Аргентиной в отборочном этапе ЧМ-2022.

CBF защищает выполнение самых строгих протоколов здравоохранения и полностью соблюдает их. Однако мы подчеркиваем, что были абсолютно удивлены действиями Национального агентства по санитарному надзору когда матч уже начался, поскольку Anvisa могла бы осуществлять свою деятельность гораздо более подходящим образом в различные моменты и дни перед матчем.

CBF также подчеркивает, что ни в коем случае через временного президента Эднальдо Родригеша или руководства не вмешивались в какие-либо вопросы, связанные с санитарным протоколом, установленным бразильскими властями для въезда людей в страну. Роль CBF всегда заключалась в попытке способствовать взаимопониманию между вовлеченными организациями, чтобы можно было выполнять санитарные протоколы и проводить матчи CBF выражает разочарование в связи с происходящим и ожидает решения КОНМЕБОЛ и ФИФА по матчу, — говорится в заявлении на официальном сайте CBF.

Напомним, ранее власти Бразилии хотели депортировать четырёх футболистов сборной Аргентины, заподозрив Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с нарушениями. Полицейские и сотрудники миграционной службы подошли к полю и аргентинцы после долгих переговоров решили покинуть стадион. Сам матч был официально приостановлен.
Футбол,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители