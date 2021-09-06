Бразильская конфедерация сделала заявление о матче с Аргентиной

Бразильская футбольная конфедерация выступила с заявлением после приостановки матча с Аргентиной в отборе ЧМ-2022.

Фото: Reuters Reuters

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) глубоко сожалеет о событиях, которые привели к приостановке матча между Бразилией и Аргентиной в отборочном этапе ЧМ-2022.

CBF защищает выполнение самых строгих протоколов здравоохранения и полностью соблюдает их. Однако мы подчеркиваем, что были абсолютно удивлены действиями Национального агентства по санитарному надзору когда матч уже начался, поскольку Anvisa могла бы осуществлять свою деятельность гораздо более подходящим образом в различные моменты и дни перед матчем.

CBF также подчеркивает, что ни в коем случае через временного президента Эднальдо Родригеша или руководства не вмешивались в какие-либо вопросы, связанные с санитарным протоколом, установленным бразильскими властями для въезда людей в страну. Роль CBF всегда заключалась в попытке способствовать взаимопониманию между вовлеченными организациями, чтобы можно было выполнять санитарные протоколы и проводить матчи CBF выражает разочарование в связи с происходящим и ожидает решения КОНМЕБОЛ и ФИФА по матчу, — говорится в заявлении на официальном сайте CBF.