Игрок «Локомотива» застрял в Гвинее из-за госпереворота

Пресс-служба московского «Локомотива» сообщила о том, что гвинейский игрок клуба Франсуа Камано застрял на родине после произошедшего там военного переворота и не может вернуться в расположение команды.
«Футбольный клуб «Локомотив» прилагает все усилия, чтобы нападающий «железнодорожников» смог вылететь из Гвинеи и присоединиться к команде в Москве. Напомним, что из-за сложной политической ситуации в Гвинее на данный момент заблокированы все пути въезда и выезда из страны, где сейчас находится наш игрок», - говорится в сообщении.
В «Локомотиве» подчёркивают что Камано находится в своём доме и постоянно выходит на связь с сотрудниками клуба.
Напомним, ранее стало известно, что военные фактически взяли под контроль столицу Гвинеи город Конакри и задержали президента этой африканской страны Альфа Конде.