Неймар получает в «ПСЖ» €6,5 млн в год за вежливость

Газета Marca рассказала о деталях контракта Неймара с «Пари Сен-Жермен». В частности, был раскрыт пункт, по которому бразилец должен вести себя вежливо и дружелюбно, а также быть пунктуальным и открытым для общения с болельщиками. За это нападающий получает дополнительные 6,5 млн в год.

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Условия контракта также включают в себя запрет на публичную критику решений клуба и обязанность приветствовать болельщиков до и после матча. Кроме того, Неймар должен избегать негативных высказываний в адрес сотрудников «ПСЖ» и его фанатов.