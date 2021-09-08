Россия - Мальта - 2:0. Команда Карпина продолжила серию матчей «на ноль». Свои очки взяли, глядишь, и игра придет

Сборная России под руководством Валерия Карпина продолжила свою серию матчей «на ноль», с разницей в два мяча обыграв на своем поле не­уступчивых мальтийцев, что они в противостоянии с россиянами наглядно продемонстрировали, создав как минимум пару голевых моментов. Правда, при этом и напривозили достаточно. Однако цельной игры у нашей команды пока нет. Все-таки Мальта и Кипр - это не Словакия и Словения, с которыми предстоит сыграть в октябре. Но свои очки россияне взяли, что не может не радовать, поскольку самое лучшее в футболе - это счет на табло.

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Вместо Джикии в основе дебютировал Осипенко

Смолов забил дважды, но один гол не засчитали

Сборная России начала игру по-хозяйски, и уже на 9-й минуте мяч после прострела Миранчука в штрафную гостей и удара Смолова оказался в воротах Анри Бонелло. Однако ранее был зафиксирован офсайд, и гол был не засчитан. Но давление россиян не ослабевало. Буквально минуту спустя наша команда настолько запрессинговала соперника на подступах к его штрафной, что последовала опрометчивая передача голкиперу, которую перехватил капитан сборной России и в подкате переправил футбольный снаряд в ворота Мальты - 1:0. Начало - лучше не придумаешь.После пропущенного мяча гости активизировались и стали своим правым флангом раз за разом доходить до штрафной россиян. Наши при этом действовали на контратаках, и в одной из них Смолов пытался с острого угла пробить Бонелло, но получился угловой. На 28-й минуте первый удар в створ нанесли мальтийцы. Защитник Андре Агиус оказался первым на подборе в штрафной и сильно пробил, но мяч мужественно принял на себя Дивеев. Спустя еще несколько минут соперник сборной России едва не привез второй гол. Голкипер мальтийцев решил пойти в обыгрыш в своей штрафной, и Ионов чутьбыло его за это не наказал. В концовке первого тайма россияне поддавили гостей, подав несколько угловых подряд, но довести дело до логичного конца не смогли. А Кузяев уже перед самым свистком на перерыв едва не привез гол в свои ворота, отдав передачу Гилерме, которую перехватил нападающий мальтийцев Люк Монтебелло, не попавший в дальний угол.

Гилерме спас после удара Мбонга

Сразу же после перерыва в составе россиян произошли две замены: вместо Захаряна и Ерохина на поле вышли Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин. И почти сразу же в штрафной мальтийцев возник опасный момент, но в офсайде оказался Ионов. Затем мяч перехватили гости, и Монтебелло едва не завершил атаку гостей ударом из пределов штрафной сборной России. Хорошо, что Дивеева и Осипенко подстраховал вовремя подоспевший с фланга Караваев, разрядивший обстановку. Очередной заменой в составе россиян стал выход на поле Ильи Самошникова. На скамейку запасных отправился Миранчук, до этого получивший желтую карточку, которая не позволит ему сыграть в следующем туре против словаков, что повлекло за собой перестановку игроков на поле. Но надежности в действиях нашей команде это не добавило. На 61-й минуте гости провели голевую атаку. Прошёл длинный заброс из глубины на Монтебелло. Нападающий сборной Мальты в касание сделал скидку в центр на Пола Мбонга, после чего последовал удар в нижний угол, но Гилерме спас свою команду от неминуемого гола. Следом за этим все тот же Мбонг «выстрелил» из-под Баринова, однако голкипер сборной России без особого труда зафиксировал этот мяч.

Бакаев с пенальти снял все вопросы о победителе

Ну а потом завелись уже россияне, в течение нескольких минут державшие в напряжении оборону гостей. Смолова заменил Заболотный, сразу же активно включившийся в игру. Наша команда явно добавила в агрессии, заставляя мальтийцев ошибаться. Хороший момент возник у Баринова, оказавшегося первым на подборе, но пробил хавбек «Локомотива» неточно. Вскоре защитник Зак Мускат, отдавая назад передачу вратарю, едва не забил в свои ворота. Пятой заменой в составе нашей ­команды стал выход на поле Рифата Жемалетдинова. Полузащитник «Локомотива» вступил в игру вместо Ионова, и почти сразу же после своего выхода на поле мог отличиться, но, пока перекладывал мяч с одной ноги на другую, его удар заблокировали. Между тем второй гол в ворота Мальты все-таки состоялся. Кузяев в очередной атаке плотно пробил из пределов штрафной, а полузащитник Райан Камензули не успел убрать руки. Как итог - пенальти, который четко реализовал Бакаев (2:0), снявший все вопросы о победителе этого матча. Третий гол - на усмотрение судьиМежду тем к основному времени матча было добавлено три минуты, в течение которых сборная России после розыгрыша углового создала еще один голевой момент у ворот соперника. Осипенко из пределов вратарской пробил в касание, после чего мяч, как показал повтор, пересек линию, перед тем как его выбил защитник. Однако главный арбитр матча турок Али Палабыйык посчитал, что взятия ворот не было, лишив защитника «Ростова» дебютного гола за сборную. Хотя надо признать, что момент в динамике получился довольно сложный. Кстати, это стоило команде Валерия Карпина первого места в группе, на которое при равенстве очков вышли хорваты, обыгравшие словенцев со счетом 3:0. Андрей МАРИНИН.