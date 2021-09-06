«Вопиющий случай»: реакция на остановку матча Аргентины и Бразилии

Полиция Бразилии не будет депортировать футболистов сборной Аргентины

Фото: Andre Penner/AP Andre Penner/AP

Международная федерация футбола решит судьбу матча отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Аргентины и Бразилии, остановленного на 7-й минуте из-за попытки бразильских властей арестовать четверых аргентинских футболистов. Футбольные ассоциации обеих стран выразили удивление, что вопрос не был решен до матча.

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Скандалом закончился матч отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Бразилии и Аргентины. Во время игры представители Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) попытались арестовать четырех аргентинцев — Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо, которых заподозрили в фальсификации документов при пересечении границы. Встреча с яркой вывеской была прервана, а аргентинские футболисты отказались вновь выходить на поле из-за действий бразильских властей.

Дело в том, что все вышеперечисленные игроки выступают в английских клубах, а в связи с пандемией коронавирусной инфекции для прибывающих из Великобритании пассажиров установлено жесткое правило – карантин длиной в две недели. Правда, в документах игроков указано, что в Англии в последнее время они не были, но легко убедиться, что это ложь. Еще неделю назад Мартинес и Буэндиа неделю назад играли с «Брентфордом», причем второй игрок даже записал на свой счет гол, а Ромеро и Ло Чельсо были в запасе «Тоттенхэма».

Федеральная полиция Бразилии не будет расследовать факт нарушения футболистами сборной Аргентины правил въезда в страну. Представители правопорядка провели беседу с игроками в аэропорту, куда те отправились сразу после того, как матч был прерван.

Аргентинцам было рекомендовано покинуть страну. Подвергать их депортации не стали.

Неизвестно, почему бразильские власти принимали меры так неоперативно, дотянув до самой игры. Сообщалось, что представители минздрава приехали в отель, чтобы задержать игроков, но те уже уехали на матч. Главный тренер аргентинской команды Лионель Скалони заявил, что время матча было не самым подходящим для решения этой проблемы.

«Меня эта ситуация сильно расстраивает. Я не хочу искать виновных. Произошло что-то или нет, это было неподходящее время, чтобы вмешиваться. Сегодня должен был случиться праздник, чтобы все насладились игрой лучших футболистов мира. Хочу, чтобы жители Аргентины поняли, что я как тренер хочу защитить своих игроков. Ни разу за все время нам не сообщали, что эти футболисты не смогут сыграть. Мы хотели играть, бразильцы тоже», — приводит слова Скалони официальный Twitter Аргентинской футбольной ассоциации.

Теперь судьбой матча будет заниматься Международная федерация футбола (ФИФА), поскольку отборочные встречи чемпионата мира — 2022 проходят под эгидой организации.

Об этом заявили в Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ), а в самой ФИФА пока не стали делать никаких громких заявлений, отметив, что матч остановлен, а более подробная информация будет предоставлена позже.

Президент Бразильской федерации футбола Эднальдо Родригес заявил, что этой ситуации действительно можно было избежать. Он отметил, что представители Национального агентства по санитарному надзору могли вмешаться гораздо раньше, а не приезжать на матч, чтобы прервать его таким образом.

«Очень неприятная ситуация. По нашим данным, вся ситуация была известная еще три дня назад. Перед началом матча официальные лица заверили нас, что аргентинские футболисты могут принять участие в матче, после чего их депортируют. Но почему-то это решение было изменено», — цитирует Родригеса Globo Esporte.

Действиями Anvisa была удивлена и аргентинская сторона. Ассоциация футбола Аргентины (AFA) отметила, что сборная находилась на территории Бразилии с 3 сентября, и времени для решения этого вопроса было достаточно.

Федерация отметила, что после доклада представителей КОНМЕБОЛ и арбитра встречи, материалы будут переданы в компетентный орган ФИФА в соответствии с действующими правилами.

«Следует отметить, что делегация сборной Аргентины находилась на территории Бразилии с 3 сентября в 8 часов утра, соблюдая все текущие санитарные протоколы, регулируемые КОНМЕБОЛ для нормального развития квалификационных соревнований на ЧМ-2022», — приводится заявление на официальном сайте AFA.

Бразильская футбольная конфедерация (CBF), в свою очередь, в официальном заявлении выразила сожаление о произошедшем и удивление тем, что Национальное агентство по санитарному надзору начало активные действия уже во время матча в то время, как это могло быть осуществлено и до начала поединка.

Известный в прошлом футболист Александр Точилин, сейчас в качестве тренера возглавляющий «Кубань», прокомментировал инцидент, отметив, что, вероятно, имели место намеренные провокационные действия.

«То, что произошло, — вопиющий случай. У полиции было достаточно времени до игры разобраться с нарушителями карантина. Я не являюсь участником событий, мне тяжело говорить, что мотивировало их действовать, когда уже игра началась.

Но это резонанс, и, конечно, неоднозначная ситуация. Возможно, это даже определенная провокация была. Это все могло решиться намного раньше.