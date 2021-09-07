Футбольный экватор. Россия сыграет с Мальтой в Москве

Во вторник, 7 сентября, сборная РФ сыграет с командой Мальты в очередном матче отбора к чемпионату мира 2022 года. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена», начало — в 21:45 по московскому времени

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Россия начинает второй круг отбора на чемпионат мира по футболу. Сегодняшний соперник — сборная Мальты. В первой половине турнира мы одолели эту команду со счетом 3:1

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Тот мартовский матч в деревушке Та-Кали был первым в отборочной группе H. Дзюба, Марио Фернандес и Соболев принесли нам победу со счетом 3:1. И сейчас, накануне второго круга, в момент, когда каждый с каждым сыграл по одному разу, Россия делит первое место с Хорватией. Обе сборные набрали по десять очков с разницей мячей +4. Напомню, прямую путевку на мундиаль получит только победитель группы. К ответному поединку с мальтийцами, теперь уже домашнему, мы недосчитались двух главных футболистов: из-за повреждения бедра на поле не выйдет хавбек «Монако» Александр Головин. Помните, его заменили в середине второго тайма с Кипром? То же самое — только из-за травмы колена — с Марио Фернандесом. Подробности сообщил журналистам главный тренер сборной Валерий Карпин:

«Марио Фернандес еще в матче с Хорватией чувствовал дискомфорт в области коленного сустава. Сейчас стало получше, но не настолько, чтобы он мог принимать участие в тренировках и матче. Вряд ли он появится на поле. То же самое, только в игре с Кипром, случилось с Головиным. Он тоже попросил замену, потому что почувствовал в области приводящей мышцы боль. К следующему сбору, октябрьскому, по идее, должен уже восстановиться и сыграть. Так что в октябре он уже будет в составе сборной».

Сегодняшний соперник — аутсайдер с 70-летним стажем. В отборах к «Евро» и чемпионатам мира провел более двухсот матчей, но для побед хватит пальцев одной руки. Россия встречалась с Мальтой два раза (оба — в Та-Кали) и одержала две скромные победы. 2:0 в 96-м (счет тогда открыл нынешний главный тренер Карпин) и 3:1 в начале этого года.

Парадоксально, но именно сейчас эта страна готова выставить самую сильную сборную за всю историю. Кипр они разгромили 3:0, со словаками, которым мы, кстати, проиграли, вели в счете 2:0 — в итоге там была ничья; а в прошлом туре в равной борьбе уступили на выезде Словении — 0:1. Причем пропустили с пенальти. Характеристика сборной Мальты от комментатора «Матч ТВ» Александра Неценко:

«Соперник, который 3:0 разгромил Кипр, успел удивить еще и сборную Станислава Черчесова, когда 2:0 вел у Словакии. И могу сказать, что эта команда неожиданно ярко себя проявляет под руководством итальянского тренера Дэвиса Манджи. Они стараются играть в современный футбол: у них высокий прессинг, очень быстрая взрывная контратакующая команда. Поэтому не могу сказать, что будет прям так уж легко. Но по большому счету, это ничего не меняет — мы везде должны стараться брать три очка. По дополнительным показателям мы хорватов обходим, из оставшихся пяти матчей — три проводим дома. Пусть в самой концовке у нас будут и не самые удобные соперники, а заканчивать нам отборочный цикл и вовсе с хорватами, но сейчас качество игры для тренерского штаба Валерия Карпина отходит на второй план. Потому что главное — результат».

Турнирная таблица: Россия и Хорватия — по десять очков, Словения — семь, Словакия — шесть, Кипр и Мальта набрали по четыре балла. «Открытие Арена» — матч пройдет на стадионе «Спартака» — будет заполнена на 30% (это 13 тысяч человек).