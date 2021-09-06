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Олимпиада-2020

Черчесов может возглавить польскую «Легию»

Свободная прессаиещё 2
1 час назад

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может вернуться к работе в ближайшее время. Видеть наставника во главе команды хочет руководство польской «Легии», которую наставник привел к чемпионству в 2016 году.

Черчесов может возглавить польскую «Легию»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сам Черчесов подтвердил, что ведет переговоры с клубом из Варшавы.

«Мне позвонил владелец «Легии», хочет встретиться, пообщаться. Поеду, на их матч в Лиге Европы против «Спартака» - посмотрю игру, повидаю старых друзей — тем более, есть такая возможность» - цитирует Черчесова «Спорт Экспресс».

Напомним, ранее сообщалось, что Черчесов может стать главным тренером московского «Спартака».

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