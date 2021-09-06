Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

УЕФА разрешил фанатам посещать выездные матчи

RT на русском
1 час назад

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволил болельщикам приезжих команд присутствовать на матчах еврокубков и национальных сборных.

УЕФА разрешил фанатам посещать выездные матчи
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Фанаты смогут посещать выездные матчи еврокубков и сборных со следующей недели при условии соблюдения ограничений и требований к передвижениям, введённых властями соответствующих стран», — сообщает организация «Футбольные болельщики Европы» (FSE) в Twitter.

На следующей неделе стартуют матчи групповых стадий Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2021/22.

Ранее петербургский «Зенит» определился со списком футболистов для участия в групповом этапе Лиги чемпионов.

Футбол,УЕФА,Зенит,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители