УЕФА разрешил фанатам посещать выездные матчи

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволил болельщикам приезжих команд присутствовать на матчах еврокубков и национальных сборных.
«Фанаты смогут посещать выездные матчи еврокубков и сборных со следующей недели при условии соблюдения ограничений и требований к передвижениям, введённых властями соответствующих стран», — сообщает организация «Футбольные болельщики Европы» (FSE) в Twitter.
На следующей неделе стартуют матчи групповых стадий Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2021/22.
Ранее петербургский «Зенит» определился со списком футболистов для участия в групповом этапе Лиги чемпионов.