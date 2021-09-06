Россия - Мальта: прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 7 сентября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

7 сентября в отборочном турнире ЧМ-2022 сборная России дома сыграет с командой Мальты. Видеотрансляцию матча покажет телеканал Рен ТВ. Прямой эфир и онлайн начнутся в 21:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает сборную России явным фаворитом встречи. Сделать ставку на победу команды Валерия Карпина можно с коэффициентом 1.17, что соответствует 84% вероятности. Победа мальтийцев оценена котировкой 17.50 (5%), а ничья идет за 8.80 (11%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. На тотал голов больше 2.5 можно поставить за 1.43. На тотал меньше 2.5 установлен коэффициент 2.85. Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

Россия - Мальта: какие делать ставки на игру отбора ЧМ-2022 7 сентября

Сборная России после ничьей с Хорватией победила на выезде Кипр со счётом 2:0. Задача выполнена, однако игра команды ни экспертов, ни болельщиков не порадовала. Не стал отрицать плохое содержание игры и Валерий Карпин. Да, два гола команда забила, однако в последние полчаса отдала инициативу и явно просела физически. Это тревожит перед матчем с Мальтой.

Да, наверняка, будет какая-то ротация состава, да, дома болельщики погонят вперед, но проблема с физической готовностью никуда не денется за 3 дня. С другой стороны, на этом этапе команде Карпина важно набрать 3 очка и остаться во главе турнирной таблицы, а дальше будет месяц перед следующим игровым отрезком.

Со сборной Мальты Россия играла в самом начале отборочного цикла. Тогда команда Станислава Черчесова победила 3:1. В этом отрезке турнира мальтийцы разгромили Кипр 3:0, а затем минимально уступили Словении. Впечатляет, но с тем же Кипром Мальта команда больше тайма играла в большинстве. Это неплохой, обученный коллектив, но класс команд несравним.

Безусловно, ждем победы от сборной России, иной исход даже не рассматривается. Но, учитывая проблемы с физической готовностью команды, вряд ли эта победа будет крупной. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на победу Мальты с форой (+2.5). Этот исход покрывает и неприятную для россиян сенсацию, а также победу команды Карпина в 1 или в 2 мяча. Довольно вероятный сценарий. Поставить на такой исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.77.

Очень неплохо смотрится ставка на то, что забьёт только сборная России. При всех проблемах нашей команды, при том, что на выезде Мальта смогла забить, коэффициент на то, что отличится только Россия, довольно приличный. Однозначно стоит его заиграть. Поставить в БК «Фонбет» на то, что забьет только сборная России, можно с коэффициентом 1.65. Если рискнете и сделаете ставку в 1000 рублей, в случае успеха получите на выплату 1650 рублей.