Карпин захотел в лес после 10 дней работы со сборной

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что после 10 дней в национальной команде ему потребуется отдых в лесу.
52-летний специалист поделился с журналистами впечатлениями от работы со сборной России. Он отметил, что работа в национальной команде – более интенсивная, чем в клубе.
«Работа интенсивная, за шесть дней – три игры. Интенсивность большая, в клубе, когда нет матчей на неделе – более спокойно. Здесь – более ответственно и интенсивно проходит. Оценить не могу – у меня голова другим занята. Но то, что после этих десяти дней в сборной мне надо будет уехать в лес, выключить телефон и на три дня пропасть – это 100%. Надо восстановить нервы и здоровье», - заявил Карпин, его слова приводит «Чемпионат».
Карпин признался, что никогда прежде не работал с таким количеством высококлассных футболистов.
«Это лучшие футболисты страны, они мастеровиты – это однозначно. Поэтому это интересно», - сказал он.
Главный тренер также ответил на вопрос, кем был бы Карпин-футболист в сегодняшней сборной России.
«Точно не Лео Месси. С точки зрения технической оснащенности в нынешней сборной я был бы корягой, которая много бегает. Очень много бегает», - заявил Валерий Карпин.
7 сентября сборная России в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года примет на стадионе «Открытие Арена» в Москве команду Мальты. После победы над сборной Кипра 4 сентября Россия занимает первое место в группе H c 10 очками. Ближайший преследователь россиян, сборная Хорватии, имеет такое же количество очков, но уступает в разнице забитых и пропущенных мячей.