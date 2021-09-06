Карпин захотел в лес после 10 дней работы со сборной

«Работа интенсивная, за шесть дней – три игры. Интенсивность большая, в клубе, когда нет матчей на неделе – более спокойно. Здесь – более ответственно и интенсивно проходит. Оценить не могу – у меня голова другим занята. Но то, что после этих десяти дней в сборной мне надо будет уехать в лес, выключить телефон и на три дня пропасть – это 100%. Надо восстановить нервы и здоровье», - заявил Карпин, его слова приводит «Чемпионат».