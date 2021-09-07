Акинфеев объяснил отказ от возвращения в сборную России

"Одно дело - какой-то форс-мажор, как с Украиной. С другой стороны, я сказал в своем обращении, что мне хочется видеть новые лица среди вратарей, чтобы они прогрессировали, потому что в 36 лет трудно прогрессировать и нужно играть на стабильно хорошем уровне. И эти ребята должны заслуживать место в сборной и тянуть ее наверх, я со всеми хорошо поговорил, мы пообщались, посмеялись, но свое решение менять не буду, я дал слово родителям, семье, буду его держать до конца", - сказал Акинфеев в интервью телеканалу "Россия 24".