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Акинфеев объяснил отказ от возвращения в сборную России

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему не вернется в сборную России. Футболист заявил, что принял решение завершить карьеру в национальной команде в 2018 году и не намерен его менять.

Акинфеев объяснил отказ от возвращения в сборную России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Одно дело - какой-то форс-мажор, как с Украиной. С другой стороны, я сказал в своем обращении, что мне хочется видеть новые лица среди вратарей, чтобы они прогрессировали, потому что в 36 лет трудно прогрессировать и нужно играть на стабильно хорошем уровне. И эти ребята должны заслуживать место в сборной и тянуть ее наверх, я со всеми хорошо поговорил, мы пообщались, посмеялись, но свое решение менять не буду, я дал слово родителям, семье, буду его держать до конца", - сказал Акинфеев в интервью телеканалу "Россия 24".

Голкипер дебютировал в составе сборной России в 2004 году. Он принял участие в 110 матчах, в которых пропустил 95 мячей. Вместе с национальной командой он стал обладателем бронзы чемпионата Европы 2008 года, который прошел в Австрии и Швейцарии. Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил отказ Акинфеева от возвращения в команду.

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