Агент Камоцци попросил у «Спартака» 10% от суммы продажи Ларссона

«Дорогая Зарема, я хотел бы обсудить с вами оформление нашего соглашения в отношении игрока Джордана Ларссона. Идея такова: учитывая, что вы заметили игрока при моей помощи в 2019 году, я хотел бы получить 10 процентов от будущих трансферных сборов, полученных «Спартаком» от любого третьего клуба. Я имею в виду два возможных решения для включения такого механизма: А. Мы подписываем дополнение к моему договору о скаутинге, в соответствии с которым такой условный платеж будет представлять собой «бонус» в дополнение к ежемесячной фиксиро