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Сборная России объявила стартовый состав на матч с Мальтой

Lenta.ru
59 минут назад

Тренерский штаб сборной России по футболу в Twitter объявил стартовый состав на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против национальной команды Мальты.

В сборной России сменился капитан перед ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нападающий Федор Смолов стал капитаном команды. Место в воротах вновь занял голкипер Маринато Гильерме. Встреча пройдет во вторник, 7 сентября, в Волгограде и начнется в 21:45 по московскому времени.

6 сентября стало известно, что полузащитник «Монако» Александр Головин не поможет сборной России в матче против Мальты. После матча с Кипром хавбеку сделали МРТ, которое выявило небольшое повреждение мышцы бедра. Лечение Головин продолжит в расположении «Монако».

После пяти туров в активе команды Валерия Карпина десять очков. Она делит лидерство в группе H с Хорватией.

Футбол,Федор Смолов,Валерий Карпин,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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