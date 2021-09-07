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Сборная России по футболу уверенно обыграла команду Мальты

Елена Прошина
16 минут назад

Сборная России победила команду Мальты в матче 4-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Сборная России по футболу уверенно обыграла команду Мальты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:0.

Первый мяч на 10-й минуте забил капитан команды Федор Смолов. На 84-й минуте пенальти реализовал Зелимхан Бакаев.

Ранее российская команда победила Кипр (2:0), сыграла вничью с Хорватией (0:0), проиграла Словакии (1:2), выиграла у Словении (2:1) и обыграла Мальту (3:1).

На матч с Мальтой не попал полузащитник Александр Головин, у которого после игры со сборной Кипра было выявлено небольшое повреждение мышцы бедра.

Следующий матч пройдет 8 октября. Россия будет играть со сборной Словакии.

Футбол,Зелимхан Бакаев,Федор Смолов,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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