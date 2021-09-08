Карпин прокомментировал победу сборной над Мальтой

"Многое получалось сегодня, особенно в прессинге, - отметил Карпин. - Мы после прессинга забили первый гол. Понятно, что есть моменты, которые надо улучшать, но без тренировок это сделать сложно. Сборная Мальты ничего не боится, разыгрывает мяч в своей штрафной".