Карпин прокомментировал победу сборной над Мальтой

Футболисты сборной России хорошо действовали в прессинге по ходу матча отборочного раунда чемпионата мира 2022 года с командой Мальты. Об этом в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Встреча прошла в Москве и завершилась победой российских футболистов со счетом 2:0.
"Многое получалось сегодня, особенно в прессинге, - отметил Карпин. - Мы после прессинга забили первый гол. Понятно, что есть моменты, которые надо улучшать, но без тренировок это сделать сложно. Сборная Мальты ничего не боится, разыгрывает мяч в своей штрафной".
"Можно тренировать выход из обороны, позиционную атаку. Но что касается моментов вблизи ворот, это в большей степени зависит от мастерства игроков. Безусловно, есть наигранные комбинации", - добавил главный тренер сборной России.
В трех сентябрьских матчах сборная России не пропустила ни одного мяча, сыграв вничью с хорватами (0:0) и обыграв команду Кипра (2:0). Во всех играх ворота команды защищал Маринато Гилерме.
"Гилерме всегда был классным вратарем, его уровень не вызывал сомнений. Всегда есть периоды в жизни и в сезоне, когда кто-то лучше, кто-то хуже", - сказал Карпин.