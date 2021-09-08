«Фиорентина» пытается отдать Кокорина в аренду в турецкий клуб

Руководство «фиалок» провело беседу с российским нападающим, ему было сказано искать новый клуб и были даны гарантии, что «Фиорентина» возьмёт на себя половину его зарплаты. Параллельно поиском занимались и флорентийцы. За несколько дней до закрытия трансферного окна в Европе Кокорин выразил желание остаться во Флоренции, однако клуб это не устроило. Сейчас ведутся переговоры с турецким клубом об аренде, и переезд Кокорина по-прежнему вероятен, хотя сам футболист покидать Италию не хочет.