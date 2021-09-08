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Источник: «Фиорентина» пытается отдать Кокорина в аренду в турецкий клуб

Чемпионат.com
40 минут назад

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может уйти в аренду в чемпионат Турции, сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, клуб готов взять на себя половину зарплаты россиянина.

«Фиорентина» пытается отдать Кокорина в аренду в турецкий клуб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Руководство «фиалок» провело беседу с российским нападающим, ему было сказано искать новый клуб и были даны гарантии, что «Фиорентина» возьмёт на себя половину его зарплаты. Параллельно поиском занимались и флорентийцы. За несколько дней до закрытия трансферного окна в Европе Кокорин выразил желание остаться во Флоренции, однако клуб это не устроило. Сейчас ведутся переговоры с турецким клубом об аренде, и переезд Кокорина по-прежнему вероятен, хотя сам футболист покидать Италию не хочет.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.

Футбол,Александр Кокорин,Спартак,
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