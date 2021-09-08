Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо временно выступать за «Зенит»

Спорт день за днемиещё 1
37 минут назад

ФИФА запретила футболистам «Зенита» нападающему Малкому и полузащитнику Клаудиньо временно выступать за петербургский клуб. Об этом сообщает «Р-Спорт».

ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, ограничения действуют до 14 сентября.

Такое решение ФИФА – ответ за жалобу Федерации футбола Бразилии, которая выразила недовольство срочным возвращением футболистов в расположение «Зенита».

Из-за запрета Малком и Клаудиньо не смогут принять участие в матче 7-го тура чемпионата России против «Ахмата» (11 сентября) и в первой встрече группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» в Лондоне (14 сентября).

«Зенит» и Российский футбольный союз (РФС) уже проинформированы о таком решении ФИФА.

1 сентября сине-бело-голубые попросили у сборной Бразилии вернуть Малкома и Клаудиньо в расположение клуба. Просьба была мотивирована желанием поберечь игроков перед стартом Лиги чемпионов, а также из-за необходимости в двухнедельном карантине в Великобритании для лиц, прибывших из Бразилии.

2 сентября Малком и Клаудиньо опубликовали фото из самолета, сообщив, что возвращаются в Россию.

Футбол,РФС,Зенит,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители