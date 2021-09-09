Ученые выявили лучшего футболиста в истории

Доктор математики Том Кроуфорд из Оксфорда вывел формулу для вычисления лучшего футболиста в истории.

Об этом сообщает Daily Mail. Ученый рассмотрел игроков, которые минимум два раза выигрывали "Золотой мяч", учитывая национальные и международные призы, забитые мячи за клубы и сборные, процент от общего числа проголосовавших в номинации на лучшего игрока мира, а также личные рекорды.