Ученые выявили лучшего футболиста в истории

Доктор математики Том Кроуфорд из Оксфорда вывел формулу для вычисления лучшего футболиста в истории.
Об этом сообщает Daily Mail. Ученый рассмотрел игроков, которые минимум два раза выигрывали "Золотой мяч", учитывая национальные и международные призы, забитые мячи за клубы и сборные, процент от общего числа проголосовавших в номинации на лучшего игрока мира, а также личные рекорды.
Согласно исследованию Кроуфорда, лучшим футболистом всех времен является форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Он набрал 537 очков.
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси, набравший 503 очка, занял второе место в рейтинге математика. На третьем месте расположился Пеле с 459 очками. Ранее стало известно, что "Манчестер Юнайтед" за 12 часов продал футболки Криштиану Роналду на $45 млн.