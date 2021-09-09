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Ученые выявили лучшего футболиста в истории

Газета.Ruиещё 4
37 минут назад

Доктор математики Том Кроуфорд из Оксфорда вывел формулу для вычисления лучшего футболиста в истории.

Ученые выявили лучшего футболиста в истории
Фото: ReutersReuters

Об этом сообщает Daily Mail. Ученый рассмотрел игроков, которые минимум два раза выигрывали "Золотой мяч", учитывая национальные и международные призы, забитые мячи за клубы и сборные, процент от общего числа проголосовавших в номинации на лучшего игрока мира, а также личные рекорды.

Согласно исследованию Кроуфорда, лучшим футболистом всех времен является форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Он набрал 537 очков.

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси, набравший 503 очка, занял второе место в рейтинге математика. На третьем месте расположился Пеле с 459 очками. Ранее стало известно, что "Манчестер Юнайтед" за 12 часов продал футболки Криштиану Роналду на $45 млн.

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