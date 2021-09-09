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Матич может покинуть «МЮ»

Евро-футбол.Ру
29 минут назад

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич задумался о смене клуба, передаёт Manchester Evening News. По данным источника, игрок недоволен своим игровым временем.

Матич может покинуть «МЮ»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что Матич может потребовать трансфер в другой клуб уже в январе. Футболисту недавно исполнилось 33 года и сейчас он бы хотел играть в команде, где на него будут рассчитывать, как на основного игрока.

Напомним, что Матич стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2017 году, перейдя из «Челси» за почти 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах АПЛ. Его контракт с «МЮ» действует до середины 2023 года.

Футбол,Неманья Матич,Манчестер Юнайтед,
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