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Алекс Крал выступил с заявлением после ухода из «Спартака»

Чемпионат.comиещё 2
53 минуты назад

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Алекс Крал, перешедший в лондонский клуб из московского «Спартака», выступил с трогательным заявлением, в котором поблагодарил красно-белых за сотрудничество.

Алекс Крал выступил с заявлением после ухода из «Спартака»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хотелось бы сказать спасибо «Спартаку» за эти два прекрасных года. Огромное спасибо руководству клуба, тренерам, административному и медицинскому штабу. Тем людям, которые работали, когда я пришел и тем, кто присоед

Я всегда буду помнить наши славные победы и наших болельщиков, которые создавали на трибунах атмосферу, пробирающую до мурашек, и которых можно по праву назвать нашим двенадцатым игроком. Я так ими гожусь и никогда их не забуду!

Также хотел сказать огромное спасибо всем товарищам по команде. Они помогали мне с первого дня в России не только на поле, но и за его пределами. Благодаря этой помощи в том числе мои мечты сбылись! Их прощальное видео очень много для меня значит! Спасибо вам, ребята!

Здоровья вам и удачного сезона. Для меня было огромной честью играть в величайшем клубе России! «Спартак» навсегда останется в моём сердце», — написал Крал в своём «инстаграме».

Футбол,Алекс Крал,Спартак,
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