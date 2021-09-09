«Локомотив» попросил у РЖД дополнительные ₽3 млрд

Отмечается, что вопрос будет внесён в повестку ближайшего совета директоров РЖД.

После шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» с 12 очками занимает четвёртую строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что руководство Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг, в которую входит РПЛ, выступило против идеи проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.