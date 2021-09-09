В «Локомотиве» рассказали о ситуации с Антоном Миранчуком

Данная травма была диагностирована новым медицинским штабом ФК «Локомотив» летом текущего года, после чего было принято решение отправить футболиста на обследование в Германию для подтверждения диагноза и выбора тактики лечения. По результатам обследования принято совместное решение, что Миранчук пройдёт курс консервативного лечения в немецкой клинике. По завершении курса, также в Германии, состоится контрольное обследование. После этого будет принято решение о дальнейшей программе восстановления.