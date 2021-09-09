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Футболист Кокорин признался, что не скучает по России

Елена Прошина
37 минут назад

30-летний российский футболист Александр Кокорин, который в январе 2021 года перешел в итальянскую «Фиорентину», признался, что не скучает по родине. Согласно сообщению на официальном сайте команды, форвард отметил, что жил во всех прекрасных городах страны и теперь хочет побывать в европейских.

Футболист Кокорин признался, что не скучает по России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не скучаю по России, потому что много лет прожил там. Я родился в 600 км от Москвы, в небольшом городе. Я не скучаю по России, потому что я жил во всех прекрасных городах страны», – сказал спортсмен.

Напомним, что в начале 2020 года Кокорин покинул «Спартак» и перешел в «Фиорентину», где взял себе 91-й игровой номер. Сумма трансфера составила 5 млн евро. В текущем сезоне итальянской Серии А Кокорин не вышел на поле ни в одном из трех матчей, а в прошлом принял участие в семи играх, но не забил ни одного гола и не дал ни одного голевого паса.

Футбол,Александр Кокорин,Спартак,
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