Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

В УЕФА заявили о возможности бойкота чемпионата мира по футболу

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

Президент Союза футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин допустил бойкот чемпионата мира по футболу, если он будет проводиться раз в два года. Его слова приводит ESPN.

В УЕФА допустили бойкот чемпионата мира по футболу
Фото: ReutersReuters

«Удачи с таким чемпионатом мира. Я думаю, что этого никогда не произойдет, потому что это противоречит основным принципам футбола. Месячный турнир будет "убийцей" игроков», — заявил Чеферин.

Глава УЕФА добавил, что ценность мирового первенства заключается в том, что болельщики ждут его как редкого события.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил о возможности проводить чемпионат мира каждые два года. По его мнению, календарь турниров клубов и национальных команд от этого будет более организованным. Против этой инициативы выступили 13 футбольных лиг, в том числе российская.

Следующий чемпионат мира по футболу должен пройти в Катаре. Турнир состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Футбол,Александер Чеферин,Джанни Инфантино,УЕФА,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители