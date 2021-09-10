Титов: Преемственность поколений в «Спартаке» убита

«Скажу два слова: преемственность поколений. Её там просто нет. Даже не знаю, к кому могу там обратиться», — цитирует Титова Sport24.

Он отметил, что игроки должны отдаваться и жить футболом, но нынешнему поколению не у кого этому учиться. По мнению Титова, преемственность в «Спартаке» убита. В клубе не осталось игроков прошлых лет.