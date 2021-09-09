Гус Хиддинк объявил о завершении карьеры

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк, в последнее время возглавлявший команду Кюрасао, объявил о завершении карьеры.

Фото: РИА Новости РИА Новости

– В последнее время я не работал из-за коронавируса, и так совпало, что вчера я поговорил с руководством, и мы пришли к выводу, что лучше пока взять паузу, потому что они хотят попробовать другой подход.

– Действительно ли речь лишь о паузе?

– Я собираюсь остановиться. Окончательно.

– Не собираетесь ли вы поступить как Адвокат [возглавивший сборную Ирака, несмотря на обещание завершить карьеру]?

– Нет, нет, – сказал Хиддинк в эфире SBS 6.