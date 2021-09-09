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ус Хиддинк объявил о завершении карьеры

Sports.ru
1 час назад

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк, в последнее время возглавлявший команду Кюрасао, объявил о завершении карьеры.

Гус Хиддинк объявил о завершении карьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

– В последнее время я не работал из-за коронавируса, и так совпало, что вчера я поговорил с руководством, и мы пришли к выводу, что лучше пока взять паузу, потому что они хотят попробовать другой подход.

– Действительно ли речь лишь о паузе?

– Я собираюсь остановиться. Окончательно.

– Не собираетесь ли вы поступить как Адвокат [возглавивший сборную Ирака, несмотря на обещание завершить карьеру]?

– Нет, нет, – сказал Хиддинк в эфире SBS 6.

Хиддинк в течение карьеры тренера поработал в сборных России и Нидерландов, «Реале», «Челси», ПСВ, «Валенсии» и иных командах. За это время он выигрывал чемпионат, Кубок, Суперкубок Нидерландов, Кубок Англии, Межконтинентальный кубок, выводил сборную России в полуфинал Евро-2008 и занимал 4-е место на ЧМ-1998 и ЧМ-2002 с Нидерландами и Южной Кореей соответственно.

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