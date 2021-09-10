Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Экс-тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк завершил карьеру

Ura.Ru
43 минуты назад

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры в возрасте 74 лет. Одной из причин стал коронавирус.

Экс-тренер сборной РФ по футболу Гус Хиддинк завершил карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не проявлял активность в последнее время из-за коронавируса. Я беседовал с президентом Федерации футбола Кюрасао, мы пришли к выводу, что мне лучше остановиться на некоторое время», — приводит слова Хиддинка Voetbal International. Он также добавил, что собирается закончить карьеру совсем и возвращаться не намерен.

Хиддинк был тренером сборной Росси по футболу с 2006 по 2010 год. При нем команда вышла в полуфинал Евро-2008 в Австрии и Швейцарии.

Ранее также сообщалось, что Российский футбольный союз расторг контракт со Станиславом Черчесовым. Он возглавлял сборную России с 2016 года. По словам президента союза Александра Дюкова, решение было обоюдным. Об увольнении Черчесова заговорили после неудачного выступления сборной России на Евро-2020. Российская команда заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф турнира, передает агентство Nation News. Новым главным тренером сборной страны по футболу назначен Валерий Карпин. Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Футбол,Гус Хиддинк,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители