Экс-тренер сборной РФ по футболу Гус Хиддинк завершил карьеру

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры в возрасте 74 лет. Одной из причин стал коронавирус.

«Я не проявлял активность в последнее время из-за коронавируса. Я беседовал с президентом Федерации футбола Кюрасао, мы пришли к выводу, что мне лучше остановиться на некоторое время», — приводит слова Хиддинка Voetbal International. Он также добавил, что собирается закончить карьеру совсем и возвращаться не намерен.

Хиддинк был тренером сборной Росси по футболу с 2006 по 2010 год. При нем команда вышла в полуфинал Евро-2008 в Австрии и Швейцарии.

Ранее также сообщалось, что Российский футбольный союз расторг контракт со Станиславом Черчесовым. Он возглавлял сборную России с 2016 года. По словам президента союза Александра Дюкова, решение было обоюдным. Об увольнении Черчесова заговорили после неудачного выступления сборной России на Евро-2020. Российская команда заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф турнира, передает агентство Nation News. Новым главным тренером сборной страны по футболу назначен Валерий Карпин. Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года.