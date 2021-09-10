Блаттер раскритиковал идею проводить ЧМ по футболу каждые 2 года

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер прокомментировал идею проводить чемпионат мира по футболу каждые два года.

«Я сам понял, что это ужасная идея. Это невозможно реализовать согласно международному календарю», — цитирует Блаттера РЕН ТВ.

Он также отметил, что новые президенты ФИФА имеют свои представления о футболе. При этом Блаттер посоветовал им быть осторожнее, чтобы не испортить то, что создавалось годами.