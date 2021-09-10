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Блаттер раскритиковал идею проводить ЧМ по футболу каждые два года

RT на русскомиещё 1
53 минуты назад

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер прокомментировал идею проводить чемпионат мира по футболу каждые два года.

Блаттер раскритиковал идею проводить ЧМ по футболу каждые 2 года
Фото: ReutersReuters

«Я сам понял, что это ужасная идея. Это невозможно реализовать согласно международному календарю», — цитирует Блаттера РЕН ТВ.

Он также отметил, что новые президенты ФИФА имеют свои представления о футболе. При этом Блаттер посоветовал им быть осторожнее, чтобы не испортить то, что создавалось годами.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год и покинул должность в связи с коррупционным скандалом.

Футбол,Йозеф Блаттер,РЕН ТВ,
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