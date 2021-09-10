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«Я мечтал об этом дне». Месси выступил с заявлением о своём рекорде по голам за сборную

Чемпионат.com
1 час назад

34-летний звёздный форвард сборной Аргентины и французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси прокомментировал свой рекорд по количеству голов за национальные команды.

«Я мечтал об этом дне»: Месси выступил с заявлением
Фото: ReutersReuters

«Я очень много мечтал об этом дне и, слава богу, он наступил. У меня не хватит слов, чтобы поблагодарить вас за любовь и поддержку. Какая прекрасная ночь, мне она очень понравилась. Это было незабываемо», — написал Месси в своём «инстаграме».

34-летний звёздный форвард сборной Аргентины и французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси оформил дубль в матче 10-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 со сборной Боливии (3:0) и стал рекордсменом по количеству голов за национальные команды, превзойдя достижение Пеле.

Теперь на счету Месси 78 голов в составе сборной Аргентины, а у легендарного бразильского футболиста Пеле – на один меньше (77). Именно он и являлся рекордсменом по количеству голов среди футболистов сборных Южной Америки (КОНМЕБОЛ).

Футбол,Лионель Месси,
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