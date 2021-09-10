«Я мечтал об этом дне»: Месси выступил с заявлением

«Я очень много мечтал об этом дне и, слава богу, он наступил. У меня не хватит слов, чтобы поблагодарить вас за любовь и поддержку. Какая прекрасная ночь, мне она очень понравилась. Это было незабываемо», — написал Месси в своём «инстаграме».