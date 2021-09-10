Гендиректор «Краснодара» раскрыл сумму трансфера Кордобы

«Это не соответствует действительности. Откуда представители СМИ получили информацию о том, что наш клуб приобрел Кордобу за такую сумму? Я официально заявляю, что футбольный клуб «Краснодар» приобрел нападающего Джона Кордобу за 10,5 млн, плюс небольшие бонусы в случае удачного выступление клуба в еврокубках. Вот именно эта сумма, и только она соответствует действительности.



Также хочу прокомментировать еще одну сделку: в СМИ прошла информация о том, что мы продали Кристоффера Олссона за 4 млн, но это также не соответствует действительности. Шведского полузащитника мы продали за 6,3 млн», — сказал Хашиг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.