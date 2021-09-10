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Гендиректор «Краснодара» назвал суммы трансферов Кордобы и Олссона

Чемпионат.comиещё 1
57 минут назад

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг раскрыл детали трансферов нападающего Джона Кордобы и Кристоффера Олссона. Ранее в СМИ появилась информация, что Кордоба стал самым дорогим игроком в истории клуба, за которого заплатили 20 млн.

Гендиректор «Краснодара» раскрыл сумму трансфера Кордобы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это не соответствует действительности. Откуда представители СМИ получили информацию о том, что наш клуб приобрел Кордобу за такую сумму? Я официально заявляю, что футбольный клуб «Краснодар» приобрел нападающего Джона Кордобу за 10,5 млн, плюс небольшие бонусы в случае удачного выступление клуба в еврокубках. Вот именно эта сумма, и только она соответствует действительности.

Также хочу прокомментировать еще одну сделку: в СМИ прошла информация о том, что мы продали Кристоффера Олссона за 4 млн, но это также не соответствует действительности. Шведского полузащитника мы продали за 6,3 млн», — сказал Хашиг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Футбол,Максим Пахомов,Владимир Хашиг,
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