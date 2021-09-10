Украинских футболистов сравнили с российскими

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сравнил украинских футболистов с российскими. Интервью со спортсменом опубликовано на канале «Бомбардир» в YouTube.

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По его мнению, представляющие Украину футболисты по совокупности талантливее игроков из России. Он также отметил, что украинская сборная на данный момент сильнее российской, но проверить это не удастся из за решения международных футбольных властей разводить команды в турнирах.

При этом Калиниченко отметил, что его насторожило выступление сборной Украины на Евро-2020. По его мнению, в квалификации к турниру команда играла качественнее.