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Украинских футболистов сравнили с российскими

Lenta.ru
52 минуты назад

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сравнил украинских футболистов с российскими. Интервью со спортсменом опубликовано на канале «Бомбардир» в YouTube.

Украинских футболистов сравнили с российскими
Фото: ReutersReuters

По его мнению, представляющие Украину футболисты по совокупности талантливее игроков из России. Он также отметил, что украинская сборная на данный момент сильнее российской, но проверить это не удастся из за решения международных футбольных властей разводить команды в турнирах.

При этом Калиниченко отметил, что его насторожило выступление сборной Украины на Евро-2020. По его мнению, в квалификации к турниру команда играла качественнее.

На минувшем чемпионате Европы сборная Украины дошла до четвертьфинала, где проиграла Англии. Россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф.

Футбол,Максим Калиниченко,Спартак,
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