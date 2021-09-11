Кафельников оценил слова Путина о лимите на легионеров

"Если после слов Путина лимит на легионеров не отменят — наш футбол еще лет 100 будет в заднице и еще столько же мы не будем играть на Олимпийских играх. У нас вся страна в переобуваниях, так что не удивлюсь, если сейчас руководители РФС поменяют свое мнение. Из-за таких некомпетентных действий некоторых людей мы все глубже и глубже себя закапываем. Глава государства не должен влиять на решения в футболе — он некомпетентен в вопросах спорта, при всем моем уважении к нему", — цитирует экс-теннисиста Sport24.